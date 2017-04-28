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28 Апрель 2017 г.
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Названы самые популярные города для путешествий в майские праздники
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В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань В тройку самых востребованных у россиян городов для путешествий и отдыха на майские праздники вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань. Рейтинг по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования отелей составило аналитическое агентство «ТурСтат».
izvestia-ru 11:33:00 CEST
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