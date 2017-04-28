В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань В тройку самых востребованных у россиян городов для путешествий и отдыха на майские праздники вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань. Рейтинг по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования отелей составило аналитическое агентство «ТурСтат». izvestia-ru 11:33:00 CEST