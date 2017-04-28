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Analysis over time

28 Апрель 2017 г.

Названы самые популярные города для путешествий в майские праздники

В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань В тройку самых востребованных у россиян городов для путешествий и отдыха на майские праздники вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань. Рейтинг по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования отелей составило аналитическое агентство «ТурСтат».

izvestia-ru 11:33:00 CEST

В АТОР назвали самые популярные направления на майские праздники

life 9:02:00 CEST

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Russian Federation (16)

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Turkey (4)

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Sankt Peterburg(RU)

Moskva(RU)

Soči(RU)

Kislovodsk(RU)

Nižnij Novgorod(RU)

Pskov(RU)

Vologda(RU)

Kostroma(RU)

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