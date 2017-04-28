Бывший советник министра обороны Сергея Шойгу Татьяна Завьялова назначена директором департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. «Переход на управление по принципу agile (методология управления, где каждый участник может внести изменения в проект) требует от нас в том числе максимально креативной работы в маркетинге. izvestia-ru 18:57:00 CEST