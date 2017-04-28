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28 Апрель 2017 г.
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Экс-советник Шойгу возглавила маркетинг и коммуникации Сбербанка
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Бывший советник министра обороны Сергея Шойгу Татьяна Завьялова назначена директором департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. «Переход на управление по принципу agile (методология управления, где каждый участник может внести изменения в проект) требует от нас в том числе максимально креативной работы в маркетинге.
izvestia-ru 18:57:00 CEST
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