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28 Апрель 2017 г.

Новые правила выплат по ОСАГО вступают в силу в России

Возмещение по договорам отныне будет осуществляться в виде ремонта автомобиля С 28 апреля в России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО, предполагающие превалирование натуральных выплат над денежными: по договорам, заключенным после вступления в силу новых правил автовладелец будет получать возмещение в виде ремонта автомобиля.

izvestia-ru 5:17:00 CEST

28.04.2017 08:31 : В России сегодня вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО

echomsk 8:14:00 CEST

Закон о натуральном возмещении по ОСАГО вступил в силу

nakanune 7:26:00 CEST

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