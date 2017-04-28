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28 Апрель 2017 г.
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Новые правила выплат по ОСАГО вступают в силу в России
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Возмещение по договорам отныне будет осуществляться в виде ремонта автомобиля С 28 апреля в России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО, предполагающие превалирование натуральных выплат над денежными: по договорам, заключенным после вступления в силу новых правил автовладелец будет получать возмещение в виде ремонта автомобиля.
izvestia-ru 5:17:00 CEST
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