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28 Апрель 2017 г.

ЦБ отозвал лицензию у двух региональных банков

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 28 апреля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у владимирского Владпромбанка, сообщает регулятор. Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля 2017 г. он занимал 287-е место в банковской системе РФ.

itartass_ru 8:10:00 CEST

Минус три

gazeta-ru 12:37:00 CEST

ЦБ отозвал лицензию у банка «Сибэс»

izvestia-ru 6:22:00 CEST

Центробанк отозвал лицензию у омского банка "СИБЭС"

ntv 6:02:00 CEST

ЦБ отозвал лицензии у трех банков

regions 10:54:00 CEST

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Образование"

interfax-ru 6:10:00 CEST

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