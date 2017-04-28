МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 28 апреля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у владимирского Владпромбанка, сообщает регулятор. Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля 2017 г. он занимал 287-е место в банковской системе РФ. itartass_ru 8:10:00 CEST