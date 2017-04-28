ГААГА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова направить своих специалистов в сирийский город Хан-Шейхун, где произошла предполагаемая химатака. Об этом сообщил журналистам гендиректор организации Ахмет Узюмджю. "Группа для поездки (в Хан-Шейхун) готова, у нас есть волонтеры", - отметил он. itartass_ru 12:19:00 CEST