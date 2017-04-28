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28 Апрель 2017 г.

ОЗХО готова направить специалистов в Хан-Шейхун

ГААГА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова направить своих специалистов в сирийский город Хан-Шейхун, где произошла предполагаемая химатака. Об этом сообщил журналистам гендиректор организации Ахмет Узюмджю. "Группа для поездки (в Хан-Шейхун) готова, у нас есть волонтеры", - отметил он.

itartass_ru 12:19:00 CEST

Гендиректор: ОЗХО пока не установила, кто несет ответственность за инцидент в Хан-Шейхуне

ng 12:32:00 CEST

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