В Турции подвели окончальные итоги конституционного референдума. Голосование состоялось 16 апреля, избиратели дали зеленый свет существенному расширению президентской власти. Как сообщил председатель Высшего избирательного совета страны Сади Гювен за на референдуме были 51,4%, против высказались 48,6% граждан. rosbalt 22:48:00 CEST