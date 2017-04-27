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27 Апрель 2017 г.

23:11 В Турции назвали окончательные итоги выгодного Эрдогану референдума

В Турции подвели окончальные итоги конституционного референдума. Голосование состоялось 16 апреля, избиратели дали зеленый свет существенному расширению президентской власти. Как сообщил председатель Высшего избирательного совета страны Сади Гювен за на референдуме были 51,4%, против высказались 48,6% граждан.

rosbalt 22:48:00 CEST

Избирком Турции утвердил окончательные итоги референдума

vz 21:02:00 CEST

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