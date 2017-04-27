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27 Апрель 2017 г.
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Экс-глава антикоррупционного главка МВД получил 22 года колонии
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Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима. Сугробов лишен звания генерал-лейтенанта и возможности 5 лет занимать должности в правоохранительных органах. Как сообщает Интерфакс , адвокаты экс-полицейского уже заявили, что намерены опротестовать приговор и в ближайшее время подать апелляционную жалобу.
ntv 14:53:00 CEST
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