Main Menu

News language and date

Analysis over time

27 Апрель 2017 г.

Экс-глава антикоррупционного главка МВД получил 22 года колонии

Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима. Сугробов лишен звания генерал-лейтенанта и возможности 5 лет занимать должности в правоохранительных органах. Как сообщает Интерфакс , адвокаты экс-полицейского уже заявили, что намерены опротестовать приговор и в ближайшее время подать апелляционную жалобу.

ntv 14:53:00 CEST

Экс-главе антикоррупционного главка МВД Сугробову дали 22 года колонии

rg 14:55:00 CEST

Борьба с коррупцией строгого режима

polit 18:48:00 CEST

Самый молодой генерал МВД Денис Сугробов получил 22 года колонии строгого режима

kp 22:06:00 CEST

Суд приговорил генерала МВД Сугробова к 22 годам тюрьмы

vz 15:00:00 CEST

Экс-генерал МВД Сугробов получил 22 года колонии

izvestia-ru 15:35:00 CEST

16:01 Экс-главу антикоррупционного главка МВД Сугробова приговорили к 22 годам колонии corner

fedpress 15:36:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (5)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Boris Kolesnikov (7)

Дениса Сугробова (6)

Денис Сугробов (3)

-Максим Назаров (2)

Алексей Боднар (2)

Игоря Демина (2)

Евгению Голубцову (1)

Смоленска Константин Лазарев (1)

Хотя Колесников (1)

Евгений Голубцов (1)

Романа Чухлиба (1)

Олегом Феоктистовым (1)

Главного Управления (1)

Денису Сугробову (1)

Светлана Петренко (1)

Управления Росреестра (1)

Евгений Сечин (1)

Екатерине Вороновской (1)

Игорем Деминым (1)

Игорь Скакунов (1)

Елена Гученкова (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.