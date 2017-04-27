Main Menu

News language and date

Analysis over time

27 Апрель 2017 г.

Нижегородскую Церковь летающего макаронного монстра официально признали

Минюст РФ признал деятельность Церкви летающего макаронного монстра, которая находится в Нижнем Новгороде. С просьбой о регистрации в министерство обратился глава объединения Михаил Иосилевич. В ответ он получил официальное уведомление о том, что Церковь летающего макаронного монстра внесена в ведомственный реестр.

ntv 17:24:00 CEST

Деятельность Церкви летающего макаронного монстра официально признали

kp 22:06:00 CEST

11:56 Храм летающего макаронного монстра в Нижнем зарегистрирован Минюстом corner

fedpress 11:37:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Михаил Иосилевич (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.