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27 Апрель 2017 г.
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Нижегородскую Церковь летающего макаронного монстра официально признали
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Минюст РФ признал деятельность Церкви летающего макаронного монстра, которая находится в Нижнем Новгороде. С просьбой о регистрации в министерство обратился глава объединения Михаил Иосилевич. В ответ он получил официальное уведомление о том, что Церковь летающего макаронного монстра внесена в ведомственный реестр.
ntv 17:24:00 CEST
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