Минюст РФ признал деятельность Церкви летающего макаронного монстра, которая находится в Нижнем Новгороде. С просьбой о регистрации в министерство обратился глава объединения Михаил Иосилевич. В ответ он получил официальное уведомление о том, что Церковь летающего макаронного монстра внесена в ведомственный реестр. ntv 17:24:00 CEST