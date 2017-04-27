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27 Апрель 2017 г.

Михаил Барышников получил латвийское гражданство

Паспорт прибалтийской республики 69-летнему танцовщику передадут в четверг. Латвийский сейм (парламент) единогласно принял решение о предоставлении гражданства Латвии известному советскому и американскому артисту балета Михаилу Барышникову за особые заслуги перед прибалтийской республикой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

izvestia-ru 11:23:00 CEST

Барышникова вернули в Латвию

gazeta-ru 12:53:00 CEST

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