Паспорт прибалтийской республики 69-летнему танцовщику передадут в четверг. Латвийский сейм (парламент) единогласно принял решение о предоставлении гражданства Латвии известному советскому и американскому артисту балета Михаилу Барышникову за особые заслуги перед прибалтийской республикой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. izvestia-ru 11:23:00 CEST