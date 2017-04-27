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27 Апрель 2017 г.

Захарова: ракетный удар США по Сирии был бессмысленным и ни к чему не привел

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ракетный удар США по сирийскому военному аэродрому является нарушением международного права, который был бессмысленным с военной и политической точек зрения. Такое мнение высказала в интервью Yahoo Global News официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

itartass_ru 5:38:00 CEST

МИД РФ: «Аэрофлот» небесно хорош

izvestia-ru 16:39:00 CEST

Мария Захарова о предстоящей встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении

day 14:59:00 CEST

Захарова призвала дать Трампу шанс улучшить отношения с Россией

vedomosti 6:10:00 CEST

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