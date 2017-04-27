НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ракетный удар США по сирийскому военному аэродрому является нарушением международного права, который был бессмысленным с военной и политической точек зрения. Такое мнение высказала в интервью Yahoo Global News официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. itartass_ru 5:38:00 CEST