Соломенский районный суд Киева принял решение продолжить рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову утром в четверг, 27 апреля. Заседание под председательством судьи Виктории Кицюк объявил перерыв и продолжит рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения Р. interfax-ua-ru 1:07:00 CEST