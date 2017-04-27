Main Menu

News language and date

Analysis over time

27 Апрель 2017 г.

Суд по продлению меры пресечения Насирову продолжится утром

Соломенский районный суд Киева принял решение продолжить рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову утром в четверг, 27 апреля. Заседание под председательством судьи Виктории Кицюк объявил перерыв и продолжит рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения Р.

interfax-ua-ru 1:07:00 CEST

Суд возобновил заседание относительно меры пресечения Насирову: прямая трансляция

obozrevatel 11:20:00 CEST

Глава НАБУ допустил, что вердикт по делу Насирова вынесли под давлением

obozrevatel 15:06:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Романа Насирова (4)

Роману Насирову (3)

Виктории Кицюк (2)

Александра Бобровника (1)

Артем Сытник (1)

Александра Онищенко (1)

Help about this topicOther Names

Facebook (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.