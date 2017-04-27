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27 Апрель 2017 г.
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Суд по продлению меры пресечения Насирову продолжится утром
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Соломенский районный суд Киева принял решение продолжить рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову утром в четверг, 27 апреля. Заседание под председательством судьи Виктории Кицюк объявил перерыв и продолжит рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения Р.
interfax-ua-ru 1:07:00 CEST
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