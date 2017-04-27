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27 Апрель 2017 г.
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Ходорковский объяснил решение по "Открытой России" планируемыми акциями протеста
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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Признание зарегистрированных в Великобритании организаций "Открытая Россия" и "Общественное сетевое движение "Открытая Россия"" нежелательными организациями не повлияет на деятельность созданного в 2016 году движения в России, считает основатель "ОР" Михаил Ходорковский.
interfax-ru 5:46:00 CEST
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