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27 Апрель 2017 г.

Ходорковский объяснил решение по "Открытой России" планируемыми акциями протеста

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Признание зарегистрированных в Великобритании организаций "Открытая Россия" и "Общественное сетевое движение "Открытая Россия"" нежелательными организациями не повлияет на деятельность созданного в 2016 году движения в России, считает основатель "ОР" Михаил Ходорковский.

interfax-ru 5:46:00 CEST

Минюст внёс "Открытую Россию" в список нежелательных организаций

life 13:58:00 CEST

Минюст: в России нет филиалов "нежелательной" "Открытой России"

svobodanews 19:33:00 CEST

Минюст включил в список нежелательных три иностранные НПО

rg 19:31:00 CEST

Минюст РФ внес "Открытую Россию" в список нежелательных организаций 27.04.2017

deutschewelle-ru 15:19:00 CEST

В московском офисе «Открытой России» начался обыск

polit 15:46:00 CEST

В офисе «Открытой России» в Москве начался обыск

trud 16:42:00 CEST

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