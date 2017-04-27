Утром там были слышны взрывы, и начался пожар. Агентство «Рейтер» сообщает, что израильские ВВС нанесли удары по складам группировки «Хезболла». Взрыв был такой силы, что его слышали за 30 километров от места происшествия. О причинах нападения почти ничего неизвестно. Местные СМИ утверждают, что после атаки с воздуха загорелось топливное хранилище. echomsk 8:34:00 CEST