|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
27 Апрель 2017 г.
|
|
27.04.2017 09:00 : Израиль, по некоторым данным, атаковал аэропорт в столице Сирии
|
Утром там были слышны взрывы, и начался пожар. Агентство «Рейтер» сообщает, что израильские ВВС нанесли удары по складам группировки «Хезболла». Взрыв был такой силы, что его слышали за 30 километров от места происшествия. О причинах нападения почти ничего неизвестно. Местные СМИ утверждают, что после атаки с воздуха загорелось топливное хранилище.
echomsk 8:34:00 CEST
|
|
|