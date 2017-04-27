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27 Апрель 2017 г.

27.04.2017 09:00 : Израиль, по некоторым данным, атаковал аэропорт в столице Сирии

Утром там были слышны взрывы, и начался пожар. Агентство «Рейтер» сообщает, что израильские ВВС нанесли удары по складам группировки «Хезболла». Взрыв был такой силы, что его слышали за 30 километров от места происшествия. О причинах нападения почти ничего неизвестно. Местные СМИ утверждают, что после атаки с воздуха загорелось топливное хранилище.

echomsk 8:34:00 CEST

Израиль сбил прилетевший со стороны Сирии беспилотник

rbc 20:10:00 CEST

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