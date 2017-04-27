Main Menu

News language and date

Analysis over time

27 Апрель 2017 г.

Дарига Назарбаева высказала обеспокоенность состоянием здоровья казахстанцев

Депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева считает, что в Казахстане вопросам развития массового спорта не уделяется нужного внимания, сообщает "Мы предлагаем определить объем финансирования государственного бюджета в процентном соотношении по следующим категориям: профессиональный спорт, специализированный и массовый.

azh 9:52:00 CEST

Дарига Назарбаева озвучила рекомендации депутатов по развитию массового спорта

inform 8:10:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Дарига Назарбаева (4)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.