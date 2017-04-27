Депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева считает, что в Казахстане вопросам развития массового спорта не уделяется нужного внимания, сообщает "Мы предлагаем определить объем финансирования государственного бюджета в процентном соотношении по следующим категориям: профессиональный спорт, специализированный и массовый. azh 9:52:00 CEST