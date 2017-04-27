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27 Апрель 2017 г.
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Дарига Назарбаева высказала обеспокоенность состоянием здоровья казахстанцев
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Депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева считает, что в Казахстане вопросам развития массового спорта не уделяется нужного внимания, сообщает "Мы предлагаем определить объем финансирования государственного бюджета в процентном соотношении по следующим категориям: профессиональный спорт, специализированный и массовый.
azh 9:52:00 CEST
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