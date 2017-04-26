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26 Апрель 2017 г.
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В Бразилии индейцы обстреляли из лука полицейских
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Несколько индейских племен Бразилии провели акцию протеста, выступая против законопроекта о демаркации земель – из-за него коренные народы могут лишиться части своих исконных территорий, сообщает Евроньюз. Вожди племен обвиняют президента Мишеля Темера в том, что собирается передать участки земли на Амазонке крупным корпорациям.
telegraf-by 9:53:00 CEST
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