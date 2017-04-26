Президент Украины Петр Порошенко назвал линию Киев Минск осью добра, дружбы и мира, а также заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко заверил его в невозможности войны между странами. Об этом он сказал в среду в Чернобыле, сообщает По словам Порошенко, Лукашенко сказал, что никто не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины. rosbalt 13:27:00 CEST