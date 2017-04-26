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26 Апрель 2017 г.
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13:45 Порошенко назвал линию Киев — Минск «осью добра, дружбы и мира»
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Президент Украины Петр Порошенко назвал линию Киев Минск осью добра, дружбы и мира, а также заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко заверил его в невозможности войны между странами. Об этом он сказал в среду в Чернобыле, сообщает По словам Порошенко, Лукашенко сказал, что никто не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины.
rosbalt 13:27:00 CEST
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