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26 Апрель 2017 г.

13:45 Порошенко назвал линию Киев — Минск «осью добра, дружбы и мира»

Президент Украины Петр Порошенко назвал линию Киев Минск осью добра, дружбы и мира, а также заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко заверил его в невозможности войны между странами. Об этом он сказал в среду в Чернобыле, сообщает По словам Порошенко, Лукашенко сказал, что никто не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины.

rosbalt 13:27:00 CEST

Лукашенко и Порошенко проведут переговоры в резиденции в Лясковичах

naviny 13:16:00 CEST

Лукашенко и Порошенко вместе посетят Чернобыльскую АЭС

telegraf-by 9:53:00 CEST

Лукашенко обнадежил Украину

naviny 16:34:00 CEST

От дружбы до упреков: сложная история взаимоотношений Лукашенко и Порошенко

belaruspartisan 17:27:00 CEST

Порошенко: Белоруссия не даст втянуть себя в войну с Украиной

kp 12:46:00 CEST

Лукашенко заверил Порошенко, что Белоруссия не будет воевать против Украины

life 11:49:00 CEST

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