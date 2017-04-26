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26 Апрель 2017 г.
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Пожар в музее академика Павлова в Ленобласти локализовали
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Спасателям удалось локализовать возгорание в здании музея академика Павлова в Ленобласти в 8:00. Об этом Лайфу сообщили сотрудники экстренных служб. Здание музея выгорело практически полностью. Причина возгорания устанавливается. Проводится проливка здания. Как ранее сообщал Лайф, возгорание произошло ранним утром 26 апреля.
life 7:49:00 CEST
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