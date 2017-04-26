Пожар в музее академика Павлова в Ленобласти локализовали Спасателям удалось локализовать возгорание в здании музея академика Павлова в Ленобласти в 8:00. Об этом Лайфу сообщили сотрудники экстренных служб. Здание музея выгорело практически полностью. Причина возгорания устанавливается. Проводится проливка здания. Как ранее сообщал Лайф, возгорание произошло ранним утром 26 апреля. life 7:49:00 CEST Сгоревший утром Музей Павлова в Ленобласти готовили к реставрации life 8:19:00 CEST Огонь охватил дом академика Павлова vesti 11:58:00 CEST