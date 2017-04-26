Main Menu

News language and date

Analysis over time

26 Апрель 2017 г.

Пожар в музее академика Павлова в Ленобласти локализовали

Спасателям удалось локализовать возгорание в здании музея академика Павлова в Ленобласти в 8:00. Об этом Лайфу сообщили сотрудники экстренных служб. Здание музея выгорело практически полностью. Причина возгорания устанавливается. Проводится проливка здания. Как ранее сообщал Лайф, возгорание произошло ранним утром 26 апреля.

life 7:49:00 CEST

Сгоревший утром Музей Павлова в Ленобласти готовили к реставрации

life 8:19:00 CEST

Огонь охватил дом академика Павлова

vesti 11:58:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Iván Pávlov (1)

Лариса Андреева (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.