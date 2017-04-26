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26 Апрель 2017 г.

Иранский корабль вынудил американский эсминец изменить курс

Американский эсминец USS Mahan вынужденно изменил курс после того, как в Персидском заливе к нему приблизился корабль иранских ВМС. Об этом сообщает телеканал Fox News. Корабли сблизились на расстояние примерно 900 метров. Американские моряки зажгли сигнальные огни и подавали звуковые сигналы, после чего на всякий случай заняли места у орудий.

life 2:03:00 CEST

Иранский корабль вынудил эсминец ВМС США изменить курс

justmedia 9:17:00 CEST

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