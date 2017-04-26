|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
26 Апрель 2017 г.
|
|
Иранский корабль вынудил американский эсминец изменить курс
|
Американский эсминец USS Mahan вынужденно изменил курс после того, как в Персидском заливе к нему приблизился корабль иранских ВМС. Об этом сообщает телеканал Fox News. Корабли сблизились на расстояние примерно 900 метров. Американские моряки зажгли сигнальные огни и подавали звуковые сигналы, после чего на всякий случай заняли места у орудий.
life 2:03:00 CEST
|
|
|