Стала известна дата премьеры девятой части "Звездных войн" МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьера заключительной части новой трилогии киноэпопеи "Звездные войны" назначена на 24 мая 2019 года. Об этом сообщили в компании Lucasfilm, которая входит в корпорацию The Walt Disney Company. Премьера седьмого эпизода саги, фильма "Звездные войны. itartass_ru 5:08:00 CEST Восьмой эпизод «Звездных войн» выйдет 24 мая 2019 года naviny 7:19:00 CEST

Countries Places Related People Лея Органа (2) -The Force Awakens (1) -The Last Jedi (1) Other Names Alerts