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26 Апрель 2017 г.
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Чубайс: "Роснано" устранило все замечания Счетной палаты
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что госкорпорация устранила все замечания, выявленные Счетной палатой, передает корреспондент «Газеты.Ru». «Мы официально отчитались перед Счетной палатой, и Счетная палата приняла решение, что все замечания, которые были выявлены по результатам проверки, нами исправлены», сказал он.
gazeta-ru 14:50:00 CEST
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