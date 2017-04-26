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26 Апрель 2017 г.

Чубайс: "Роснано" устранило все замечания Счетной палаты

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что госкорпорация устранила все замечания, выявленные Счетной палатой, передает корреспондент «Газеты.Ru». «Мы официально отчитались перед Счетной палатой, и Счетная палата приняла решение, что все замечания, которые были выявлены по результатам проверки, нами исправлены», сказал он.

gazeta-ru 14:50:00 CEST

Анатолий Чубайс сообщил о выходе «Роснано» на рентабельность

kommersant 14:06:00 CEST

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