Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что госкорпорация устранила все замечания, выявленные Счетной палатой, передает корреспондент «Газеты.Ru». «Мы официально отчитались перед Счетной палатой, и Счетная палата приняла решение, что все замечания, которые были выявлены по результатам проверки, нами исправлены», сказал он. gazeta-ru 14:50:00 CEST