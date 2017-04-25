Trend Micro, которая занимается антивирусной защитой, утверждает, что хакеры создали сайт с целью хищения паролей сотрудников штаба, передает со ссылкой на Associated Press. ТАСС По данным Trend Micro, сайт Макрона пытались взломать с декабря 2016 года. Сообщается о 160 попытках электронного шпионажа за сотрудниками штаба Макрона. vz 3:49:00 CEST