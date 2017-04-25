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25 Апрель 2017 г.

Японская компания заявила о 160 попытках кибершпионажа за штабом Макрона

Trend Micro, которая занимается антивирусной защитой, утверждает, что хакеры создали сайт с целью хищения паролей сотрудников штаба, передает со ссылкой на Associated Press. ТАСС По данным Trend Micro, сайт Макрона пытались взломать с декабря 2016 года. Сообщается о 160 попытках электронного шпионажа за сотрудниками штаба Макрона.

vz 3:49:00 CEST

СМИ: компьютеры Макрона пытаются взломать с конца прошлого года

izvestia-ru 4:27:00 CEST

Российские хакеры готовятся к атаке на предвыборный штаб Макрона – FT

vedomosti 19:30:00 CEST

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