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25 Апрель 2017 г.
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Японская компания заявила о 160 попытках кибершпионажа за штабом Макрона
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Trend Micro, которая занимается антивирусной защитой, утверждает, что хакеры создали сайт с целью хищения паролей сотрудников штаба, передает со ссылкой на Associated Press. ТАСС По данным Trend Micro, сайт Макрона пытались взломать с декабря 2016 года. Сообщается о 160 попытках электронного шпионажа за сотрудниками штаба Макрона.
vz 3:49:00 CEST
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