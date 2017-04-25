Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о строительстве деревянных домов на месте пятиэтажек. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter. Дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из современных энергоэффективных панелей и монолита. Никаких экспериментов по строительству деревянных.... rosbalt 19:17:00 CEST