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25 Апрель 2017 г.

18:25 Собянин: Строительства деревянных домов на месте пятиэтажек не будет

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о строительстве деревянных домов на месте пятиэтажек. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter. Дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из современных энергоэффективных панелей и монолита. Никаких экспериментов по строительству деревянных....

rosbalt 19:17:00 CEST

Собянин опроверг сообщения о строительстве деревянных домов на месте пятиэтажек

kp 19:19:00 CEST

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