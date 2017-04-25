Британский актер Том Харди задержал угонщика, попавшего в аварию на чужом мопеде. Актер пустился в погоню за молодым человеком, но тот врезался в автомобиль. Тем не менее правонарушитель в компании приятеля попытался скрыться с места происшествия. Но Том Харди настиг обоих. Том Харди определенно не тот человек, с которым стоит сталкиваться. rosbalt 16:10:00 CEST