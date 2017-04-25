|Russian
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|Daily News Analysis, across languages and over time
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25 Апрель 2017 г.
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105 Том Харди поймал угонщиков в Лондоне
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Британский актер Том Харди задержал угонщика, попавшего в аварию на чужом мопеде. Актер пустился в погоню за молодым человеком, но тот врезался в автомобиль. Тем не менее правонарушитель в компании приятеля попытался скрыться с места происшествия. Но Том Харди настиг обоих. Том Харди определенно не тот человек, с которым стоит сталкиваться.
rosbalt 16:10:00 CEST
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