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25 Апрель 2017 г.

Поклонская о словах Ягланда про тюрьмы в Крыму: этим страшилкам уже мало кто верит

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала слова Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости мониторинга ситуации в тюрьмах Крыма. Об этом экс-прокурор Республики написала на своей странице в Ранее Ягланд завил, что на полуостров необходимо отправить....

gazeta-ru 23:58:00 CEST

Поклонская отреагировала на предложение отправить в Крым миссию против пыток

lenta 23:32:00 CEST

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