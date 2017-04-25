Поклонская о словах Ягланда про тюрьмы в Крыму: этим страшилкам уже мало кто верит Депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала слова Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости мониторинга ситуации в тюрьмах Крыма. Об этом экс-прокурор Республики написала на своей странице в Ранее Ягланд завил, что на полуостров необходимо отправить.... gazeta-ru 23:58:00 CEST Поклонская отреагировала на предложение отправить в Крым миссию против пыток lenta 23:32:00 CEST

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