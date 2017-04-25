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25 Апрель 2017 г.
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Поклонская о словах Ягланда про тюрьмы в Крыму: этим страшилкам уже мало кто верит
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Депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала слова Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости мониторинга ситуации в тюрьмах Крыма. Об этом экс-прокурор Республики написала на своей странице в Ранее Ягланд завил, что на полуостров необходимо отправить....
gazeta-ru 23:58:00 CEST
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