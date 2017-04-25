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25 Апрель 2017 г.

AliExpress запускает доставку в Россию за один день

. Услуга будет работать для жителей 20 крупнейших городов. Москва, 25 апреля - АиФ-Москва. Китайский интернет-магазин AliExpress запускает ускоренную доставку товаров для жителей России, сообщает Коммерсант со ссылкой на представителя компании. Речь идет о товарах в разделе Молл, для которых доступна доставка со склада в России.

aif 11:01:00 CEST

AliExpress начнет доставлять товары по России за один день

novayagazeta 9:32:00 CEST

AliExpress vs "Яндекс. Маркет": дешевле или быстрее?

life 11:23:00 CEST

AliExpress начнет доставлять заказы в крупнейшие города России за один день‍

polit 10:36:00 CEST

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