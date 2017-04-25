. Услуга будет работать для жителей 20 крупнейших городов. Москва, 25 апреля - АиФ-Москва. Китайский интернет-магазин AliExpress запускает ускоренную доставку товаров для жителей России, сообщает Коммерсант со ссылкой на представителя компании. Речь идет о товарах в разделе Молл, для которых доступна доставка со склада в России. aif 11:01:00 CEST