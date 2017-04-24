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24 Апрель 2017 г.

Глава совета евреев Германии призвал возить беженцев на экскурсии в концлагеря

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер считает, что для интеграции беженцев в европейское общество нужно организовать для мигрантов поездки в бывшие концлагеря. По его словам, многие мигранты прибывают в Германию из стран, где частью неотъемлемой государственной политики является ненависть к евреям.

vz 20:16:00 CEST

Глава совета евреев в Германии предложил возить беженцев в концлагеря

izvestia-ru 23:18:00 CEST

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