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24 Апрель 2017 г.
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Глава совета евреев Германии призвал возить беженцев на экскурсии в концлагеря
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Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер считает, что для интеграции беженцев в европейское общество нужно организовать для мигрантов поездки в бывшие концлагеря. По его словам, многие мигранты прибывают в Германию из стран, где частью неотъемлемой государственной политики является ненависть к евреям.
vz 20:16:00 CEST
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