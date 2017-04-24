Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер считает, что для интеграции беженцев в европейское общество нужно организовать для мигрантов поездки в бывшие концлагеря. По его словам, многие мигранты прибывают в Германию из стран, где частью неотъемлемой государственной политики является ненависть к евреям. vz 20:16:00 CEST