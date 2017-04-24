В Швеции полиция сообщила о задержании второго подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме 7 апреля. Как передает Reuters, имя нового задержанного не названо. Он был задержан 23 апреля по ордеру прокуратуры. 7 апреля грузовик въехал в толпу на оживленной торговой пешеходной улице Drottninggatan в центре Стокгольма. vedomosti 13:24:00 CEST