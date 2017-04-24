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24 Апрель 2017 г.
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Задержан второй подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме
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В Швеции полиция сообщила о задержании второго подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме 7 апреля. Как передает Reuters, имя нового задержанного не названо. Он был задержан 23 апреля по ордеру прокуратуры. 7 апреля грузовик въехал в толпу на оживленной торговой пешеходной улице Drottninggatan в центре Стокгольма.
vedomosti 13:24:00 CEST
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