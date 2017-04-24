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24 Апрель 2017 г.

Порошенко по телефону обсудил с Тиллерсоном размещения на Донбассе миротворцев ООН

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 23 апреля, вечером по телефону переговорил с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексу Тиллерсоном. Он предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой Организации объединенных наций.

ura-inform 4:17:00 CEST

Тиллерсон подчеркнул, что санкций против России будут действовать до полного выполнения минских соглашений

ura-inform 6:58:00 CEST

Порошенко и Тиллерсон провели телефонный разговор

lenta 2:42:00 CEST

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