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24 Апрель 2017 г.
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Порошенко по телефону обсудил с Тиллерсоном размещения на Донбассе миротворцев ООН
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Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 23 апреля, вечером по телефону переговорил с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексу Тиллерсоном. Он предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой Организации объединенных наций.
ura-inform 4:17:00 CEST
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