Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 23 апреля, вечером по телефону переговорил с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексу Тиллерсоном. Он предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой Организации объединенных наций. ura-inform 4:17:00 CEST