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24 Апрель 2017 г.

Беларусь впервые вышла в финал Кубка Федерации и сыграет с США

В минувшие выходные на "Чижовка-Арене" в Минске прошел полуфинальный матч Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. Белорусские теннисистки совершили невероятное: они обыграли соперниц с общим счетом 3:2 и впервые в истории пробились в финал крупнейшего международного теннисного турнира. Осенью им предстоит сразиться с командой США.

telegraf-by 8:54:00 CEST

Соперницами белорусских теннисисток в финале Кубка федерации будут американки

naviny 12:47:00 CEST

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