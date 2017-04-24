В минувшие выходные на "Чижовка-Арене" в Минске прошел полуфинальный матч Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. Белорусские теннисистки совершили невероятное: они обыграли соперниц с общим счетом 3:2 и впервые в истории пробились в финал крупнейшего международного теннисного турнира. Осенью им предстоит сразиться с командой США. telegraf-by 8:54:00 CEST