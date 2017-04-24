|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
24 Апрель 2017 г.
|
|
Беларусь впервые вышла в финал Кубка Федерации и сыграет с США
|
В минувшие выходные на "Чижовка-Арене" в Минске прошел полуфинальный матч Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. Белорусские теннисистки совершили невероятное: они обыграли соперниц с общим счетом 3:2 и впервые в истории пробились в финал крупнейшего международного теннисного турнира. Осенью им предстоит сразиться с командой США.
telegraf-by 8:54:00 CEST
|
|
|
|