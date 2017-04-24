Также чиновник рассказал, что в ближайшее время может подешеветь сахар белорусского производства. По его словам, специалисты проанализируют ситуацию в рамках работы с предприятиями, занимающими доминирующее положение, в результате чего может поменяться способ регулирования. Мы сделаем анализ, сравним цены и примем окончательное решение. telegraf-by 15:13:00 CEST