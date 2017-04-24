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Analysis over time

24 Апрель 2017 г.

МАРТ обещает не повышать цены на мобильную связь до конца года

Также чиновник рассказал, что в ближайшее время может подешеветь сахар белорусского производства. По его словам, специалисты проанализируют ситуацию в рамках работы с предприятиями, занимающими доминирующее положение, в результате чего может поменяться способ регулирования. Мы сделаем анализ, сравним цены и примем окончательное решение.

telegraf-by 15:13:00 CEST

МАРТ: белорусский сахар может подешеветь

nv-online 14:38:00 CEST

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