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24 Апрель 2017 г.
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МАРТ обещает не повышать цены на мобильную связь до конца года
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Также чиновник рассказал, что в ближайшее время может подешеветь сахар белорусского производства. По его словам, специалисты проанализируют ситуацию в рамках работы с предприятиями, занимающими доминирующее положение, в результате чего может поменяться способ регулирования. Мы сделаем анализ, сравним цены и примем окончательное решение.
telegraf-by 15:13:00 CEST
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