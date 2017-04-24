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24 Апрель 2017 г.

16:38 Опрос: Более половины россиян устали ждать от Путина лучшей жизни

Более половины россиян (51%) заявили, что устали ждать от президента РФ Владимира Путина положительных сдвигов и улучшения жизни в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-центром. При этом, согласно исследованию, 72% россиян заявили о доверии Путину, не доверяют президенту 19% опрошенных, а 9% затруднились ответить.

rosbalt 15:55:00 CEST

Более половины россиян устали ждать от Путина улучшения своей жизни

rbc 14:44:00 CEST

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