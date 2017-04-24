Более половины россиян (51%) заявили, что устали ждать от президента РФ Владимира Путина положительных сдвигов и улучшения жизни в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-центром. При этом, согласно исследованию, 72% россиян заявили о доверии Путину, не доверяют президенту 19% опрошенных, а 9% затруднились ответить. rosbalt 15:55:00 CEST