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24 Апрель 2017 г.
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70 ОБСЕ проведет собственное расследование подрыва автомобиля миссии под Луганском
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ проведет внутреннее расследование инцидента с подрывом патруля миссии в воскресенье под Луганском. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в понедельник в Киеве, сообщает Мы находимся на постоянной связи с украинскими властями.
rosbalt 18:56:00 CEST
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