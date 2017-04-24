Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ проведет внутреннее расследование инцидента с подрывом патруля миссии в воскресенье под Луганском. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в понедельник в Киеве, сообщает Мы находимся на постоянной связи с украинскими властями. rosbalt 18:56:00 CEST