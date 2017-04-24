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24 Апрель 2017 г.

70 ОБСЕ проведет собственное расследование подрыва автомобиля миссии под Луганском

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ проведет внутреннее расследование инцидента с подрывом патруля миссии в воскресенье под Луганском. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в понедельник в Киеве, сообщает Мы находимся на постоянной связи с украинскими властями.

rosbalt 18:56:00 CEST

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело после подрыва автомобиля ОБСЕ

kp 14:06:00 CEST

Чехия призвала гарантировать безопасность наблюдателей миссии СММ ОБСЕ на Донбассе – МИД

interfax-ua-ru 9:54:00 CEST

Кучма призывает РФ повлиять на ОРЛО для тщательного расследования подрыва патруля СММ ОБСЕ и наказания виновных

interfax-ua-ru 14:05:00 CEST

В Госдепе США заявили, что "шокированы и глубоко опечалены" сотрудника миссии ОБСЕ

interfax-ru 5:04:00 CEST

Контактная группа 26 апреля обсудит инцидент с подрывом автомобиля ОБСЕ

interfax-ru 5:04:00 CEST

Представители ЛНР передали миссии ОБСЕ тело погибшего при подрыве авто американца

fontanka 8:42:00 CEST

В ДНР рассказали об отклонении машины ОБСЕ от основного маршрута

interfax-ru 5:04:00 CEST

СБУ просит свидетелей подрыва машины СММ ОБСЕ в ОРЛО сообщить имеющуюся информацию

interfax-ua-ru 19:21:00 CEST

На Украине возбуждено дело о теракте после подрыва автомобиля ОБСЕ

polit 13:15:00 CEST

13:30 СБУ открыла уголовное производство по факту подрыва машины ОБСЕ под Луганском

rosbalt 12:51:00 CEST

СММ ОБСЕ проведет внутреннее расследование ЧП с подрывом автомобиля в Луганской области

interfax-ua-ru 18:16:00 CEST

В Кремле заявили о необходимости расследования гибели сотрудника ОБСЕ

rg 14:34:00 CEST

Медики рассказали о состоянии раненных в Донбассе сотрудников ОБСЕ

ntv 10:22:00 CEST

В ЛНР назвали виновных в подрыве автомобиля ОБСЕ

rg 15:20:00 CEST

Кто взорвал машину ОБСЕ в ЛНР: фамилии диверсантов установлены

vesti 19:28:00 CEST

Украинских диверсантов, взорвавших авто ОБСЕ, готовили иностранные инструкторы

life 13:04:00 CEST

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