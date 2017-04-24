Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом говорится в официальном Белого дома. сообщении В администрации президента США сообщили, что лидеры двух стран обсудили ключевые проблемы международных отношений, в том числе конфликты в Сирии, Йемене и осложнение ситуации на Корейском полуострове. rbc 21:47:00 CEST