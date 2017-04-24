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24 Апрель 2017 г.

Трамп обсудил с Меркель Сирию и Украину

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом говорится в официальном Белого дома. сообщении В администрации президента США сообщили, что лидеры двух стран обсудили ключевые проблемы международных отношений, в том числе конфликты в Сирии, Йемене и осложнение ситуации на Корейском полуострове.

rbc 21:47:00 CEST

Трамп рассказал, почему не пожал руку Меркель

day 12:19:00 CEST

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