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24 Апрель 2017 г.
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Трамп обсудил с Меркель Сирию и Украину
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Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом говорится в официальном Белого дома. сообщении В администрации президента США сообщили, что лидеры двух стран обсудили ключевые проблемы международных отношений, в том числе конфликты в Сирии, Йемене и осложнение ситуации на Корейском полуострове.
rbc 21:47:00 CEST
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