Main Menu

News language and date

Analysis over time

24 Апрель 2017 г.

Страсти в Страсбурге: озвучено требование привлечь к ответственности главу ПАСЕ Педро Аграмунта Договорился уже до того, что во всем виноваты СМИ, которые обнародовали этот визит, россияне, которые не удержали его в тайне и мы все, потому нападаем на него безосновательно.

Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт должен нести политическую ответственность за свои действия, извинением, что его обманули, здесь вряд ли можно обойтись. Как передает inforesist.org , об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в....

panorama-am-ru 13:05:00 CEST

Косачёв: Требуя отставки главы ПАСЕ, Киев следует принципу "тем хуже, тем лучше"

life 15:37:00 CEST

В ПАСЕ требуют отставки президента ассамблеи за его поездку в Сирию

news-online 13:26:00 CEST

Украинская делегация в ПАСЕ требует запуска процедуры импичмента Аграмунта – И.Геращенко

interfax-ua-ru 14:05:00 CEST

Глава ПАСЕ пожалел о своей поездке в Сирию

trud 16:30:00 CEST

ПАСЕ не смогла наказать своего председателя за визит в Сирию

life 18:38:00 CEST

Глава ПАСЕ назвал поездку в Сирию ошибкой

lenta 14:48:00 CEST

Спикер ПАСЕ назвал свою поездку в Сирию ошибочной

vedomosti 16:28:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (6)

Help about this topicPlaces

Sankt Peterburg(RU)

Help about this topicRelated People

Bashar Assad (6)

Vladimir Vasiliev (2)

Konstantin Kosachyov (1)

Педро Аграмунт (12)

Борислав Береза (3)

Немец Аксель Фишер (1)

Ирина Геращенко (1)

Педро Аграмунт Глава Парламентской (1)

Алексей Гончаренко (1)

Петр Аграмунт (1)

Help about this topicOther Names

Facebook (1)

Organization for Security and Co-operation in Europe (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.