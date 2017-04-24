Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт должен нести политическую ответственность за свои действия, извинением, что его обманули, здесь вряд ли можно обойтись. Как передает inforesist.org , об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в.... panorama-am-ru 13:05:00 CEST