|Russian
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|Daily News Analysis, across languages and over time
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24 Апрель 2017 г.
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Страсти в Страсбурге: озвучено требование привлечь к ответственности главу ПАСЕ Педро Аграмунта Договорился уже до того, что во всем виноваты СМИ, которые обнародовали этот визит, россияне, которые не удержали его в тайне и мы все, потому нападаем на него безосновательно.
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Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт должен нести политическую ответственность за свои действия, извинением, что его обманули, здесь вряд ли можно обойтись. Как передает inforesist.org , об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в....
panorama-am-ru 13:05:00 CEST
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