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24 Апрель 2017 г.
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Задержан подросток, подорвавший гранату в дагестанской школе
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Заместитель директора школы сообщает, что виновник случившегося на уроке в компьютерном классе, был доставлен в полицейский участок, передает РИА Новости . В свою очередь в МВД республики подтвердили информации о задержании школьника, подорвавшего гранату. МВД Дагестана : Сейчас с учеником проводится профилактическая работа.
ntv 16:11:00 CEST
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