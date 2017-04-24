Заместитель директора школы сообщает, что виновник случившегося на уроке в компьютерном классе, был доставлен в полицейский участок, передает РИА Новости . В свою очередь в МВД республики подтвердили информации о задержании школьника, подорвавшего гранату. МВД Дагестана : Сейчас с учеником проводится профилактическая работа. ntv 16:11:00 CEST