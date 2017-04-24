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24 Апрель 2017 г.

Задержан подросток, подорвавший гранату в дагестанской школе

Заместитель директора школы сообщает, что виновник случившегося на уроке в компьютерном классе, был доставлен в полицейский участок, передает РИА Новости . В свою очередь в МВД республики подтвердили информации о задержании школьника, подорвавшего гранату. МВД Дагестана : Сейчас с учеником проводится профилактическая работа.

ntv 16:11:00 CEST

В школе Дагестана подросток подорвал гранату. Один ученик погиб, 11 ранены

newsru 16:36:00 CEST

Принесшего гранату в дагестанскую школу ученика задержали

fontanka 16:23:00 CEST

Принесшего гранату в дагестанскую школу ученика задержали

lenta 16:18:00 CEST

В Дагестане шестиклассник взорвал гранату в компьютерном классе – СМИ

vedomosti 15:42:00 CEST

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