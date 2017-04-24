Тело погибшего наблюдателя специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ передано на подконтрольную официальному Киеву территорию. Об этом пресс-офицер украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Дмитрий Струтинский сообщил в эфире телеканала «112 Украина» в понедельник, 24 апреля. lenta 10:13:00 CEST