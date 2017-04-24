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24 Апрель 2017 г.

Тело погибшего наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне

Тело погибшего наблюдателя специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ передано на подконтрольную официальному Киеву территорию. Об этом пресс-офицер украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Дмитрий Струтинский сообщил в эфире телеканала «112 Украина» в понедельник, 24 апреля.

lenta 10:13:00 CEST

ЛНР передала ОБСЕ тело погибшего наблюдателя миссии

kp 10:11:00 CEST

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