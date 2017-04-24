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24 Апрель 2017 г.

В Кремле опровергли поддержку Россией какого-либо кандидата в президенты Франции

Россия не поддерживает какого-либо конкретного кандидата на пост президента Франции . Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, заявления о том, что тот или иной политик выгоден для Москвы , примитивны. «Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет....

kp 14:40:00 CEST

Песков назвал примитивной версию о нежелании Москвы видеть Макрона победителем

lenta 14:02:00 CEST

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