Россия не поддерживает какого-либо конкретного кандидата на пост президента Франции . Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, заявления о том, что тот или иной политик выгоден для Москвы , примитивны. «Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет.... kp 14:40:00 CEST