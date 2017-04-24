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24 Апрель 2017 г.
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Сергей Миронов заявил о готовности баллотироваться в президенты
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. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что готов баллотироваться в президенты, если съезд партии выдвинет его кандидатуру. Господин Миронов отметил, что «Справедливая Россия» обязательно будет принимать участие в выборах, но с конкретным кандидатом от партии определится только на предвыборном съезде осенью.
kommersant 11:58:00 CEST
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