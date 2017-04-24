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24 Апрель 2017 г.

Роспотребнадзор изъял 124 т запрещенной продукции в 2016 году

С начала 2017 года этот показатель составил 3,8 т. Роспотребнадзор в 2016 году выявил и снял с реализации 124,2 т санкционной продукции, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2015 годом. Тогда снято с реализации было 49,6 т продукции. С начала 2017 года выявлено 3,8 т запрещенной к ввозу продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

izvestia-ru 10:55:00 CEST

Объем выявленной санкционной продукции вырос в России в 2,5 раза за 2016 год

kommersant 9:57:00 CEST

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