Мероприятия пройдут в залах, рассчитанных на большое количество людей Количество встреч с префектами округов, на которых москвичи смогут обсудить программу реновации жилья, увеличат. Об этом сообщает официальный мэра Москвы. портал «Вместо одной плановой [встречи], которая должна была пройти 26 апреля, состоится несколько. izvestia-ru 9:54:00 CEST