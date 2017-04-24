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24 Апрель 2017 г.

Префекты проведут встречи с москвичами по поводу сноса пятиэтажек

Мероприятия пройдут в залах, рассчитанных на большое количество людей Количество встреч с префектами округов, на которых москвичи смогут обсудить программу реновации жилья, увеличат. Об этом сообщает официальный мэра Москвы. портал «Вместо одной плановой [встречи], которая должна была пройти 26 апреля, состоится несколько.

izvestia-ru 9:54:00 CEST

Префекты обсудят с москвичами снос столичных пятиэтажек

fedpress 11:15:00 CEST

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