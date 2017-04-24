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24 Апрель 2017 г.

На Урале нашли тело второго горняка, погибшего при обвале в шахте

Ранее в результате обрушения в шахте в Челябинской области погибли два горняка, еще один пострадал. Спасатели обнаружили под завалами на золотодобывающей шахте «Центральная» в Пластовском районе Челябинской области тело второго горняка, погибшего в результате при обрушении, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

izvestia-ru 9:54:00 CEST

СКР изъял документы на шахте в Челябинской области, где погибли два человека

kommersant 0:54:00 CEST

В Челябинской области, после трагедии на шахте, началась выемка документации

nakanune 3:08:00 CEST

В шахте «Центральная» нашли тело второго погибшего из-за обвала

rbc 8:05:00 CEST

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