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24 Апрель 2017 г.

Эвакуируют пассажиров со всех станций метро в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском метро эвакуированы пассажиры со всех станций, передает корреспондент МИА Казинформ. Анонимный звонок поступил около 7 вечера в УВД о том, что якобы в метро заложена бомба. Проводятся проверочные мероприятия, идет эвакуация людей со всех станций, - сообщила пресс-секретарь КГП Метрополитен Алматы Ажар Хабиева.

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