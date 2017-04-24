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24 Апрель 2017 г.
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Эвакуируют пассажиров со всех станций метро в Алматы
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском метро эвакуированы пассажиры со всех станций, передает корреспондент МИА Казинформ. Анонимный звонок поступил около 7 вечера в УВД о том, что якобы в метро заложена бомба. Проводятся проверочные мероприятия, идет эвакуация людей со всех станций, - сообщила пресс-секретарь КГП Метрополитен Алматы Ажар Хабиева.
inform 17:01:00 CEST
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