АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском метро эвакуированы пассажиры со всех станций, передает корреспондент МИА Казинформ. Анонимный звонок поступил около 7 вечера в УВД о том, что якобы в метро заложена бомба. Проводятся проверочные мероприятия, идет эвакуация людей со всех станций, - сообщила пресс-секретарь КГП Метрополитен Алматы Ажар Хабиева. inform 17:01:00 CEST