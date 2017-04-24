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|Daily News Analysis, across languages and over time
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24 Апрель 2017 г.
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Макрон успокоил ЕС. Трампа уговаривают свободно торговать
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Евросоюз вздохнул с облегчением, узнав, что Эмманюэль Макрон лидирует после первый тура президентских выборов во Франции. Через две недели ему будет противостоять лидер Национального фронта Марин Ле Пен. Макрон совмещает политику поощрения бизнеса с призывами к увеличению государственных расходов в некоторых областях.
euronews-ru 21:07:00 CEST
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Личная жизнь кандидатов в президенты Франции: Ле Пен разведена, а у Макрона есть тайный муж
kp 19:01:00 CEST
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24.04.2017 10:00 : Во Франции в воскресенье завершился первый тур президентских выборов
echomsk 10:03:00 CEST
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Во второй тур президентских выборов выходят Макрон и Лё Пен
euronews-ru 3:22:00 CEST
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Михаил Пожарский. Во Франции победитель получает все
rosbalt 16:55:00 CEST
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Фийон признал поражение на выборах во Франции
km 11:48:00 CEST
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Олланд назвал угрозой для Франции успех крайне правых на выборах
rbc 17:16:00 CEST
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Рубль начал неделю с роста из-за итогов первого тура выборов во Франции
rg 19:52:00 CEST
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Курс евро к доллару резко вырос после первого тура выборов во Франции
ntv 10:22:00 CEST
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09:48 Евро подорожал к доллару до максимума с ноября на событиях из Франции
rosbalt 9:48:00 CEST
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Косачев: второй тур выборов президента во Франции будет похож на схватку Клинтон и Трампа
itartass_ru 5:24:00 CEST
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Выборы во Франции: Макрон - 23,75%, Ле Пен - 21,53 %
geopolitica 11:32:00 CEST
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"Хуже танцев с Януковичем": Путину указали на провал с выборами во Франции
obozrevatel 8:16:00 CEST
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Марин Ле Пен против Макрона: Народ против Системы
geopolitica 4:58:00 CEST
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Почти президент: как ошибки соперников дали шанс Эмманюэлю Макрону
rbc 12:44:00 CEST
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Ле Пен покидает пост главы "Национального фронта"
deutschewelle-ru 21:50:00 CEST
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Кремль прокомментировал результаты первого тура выборов во Франции
lenta 10:59:00 CEST
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Выборы президента Франции: все результаты первого тура
zik-ru 17:14:00 CEST
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В мире: Французам предстоит выбор между тихим угасанием и тяжелой борьбой
vz 7:42:00 CEST
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В мире: Эксперты: В пользу Макрона были применены "черные технологии"
vz 15:13:00 CEST
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Выбывший из президентской гонки Фийон призвал не допустить победы Ле Пен
ntv 10:22:00 CEST
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24.04.2017 01:04 : Бывший министр экономики и лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон лидирует на президентских выборах во Франции
echomsk 0:39:00 CEST
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Ле Пен выразила уверенность в своей победе во втором туре выборов
vz 12:43:00 CEST
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Триумф политических технологий. Выборы во Франции как реванш глобалистов
life 11:33:00 CEST
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Во Франции подвели итоги первого тура президентских выборов
1tv 17:19:00 CEST
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15:00 Лидеры второго тура президентских выборов во Франции — Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон — готовятся к дальнейшей борьбе Внимание всего мира приковано к президентским выборам во Франции. Лидеры первого тура — Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон — уже готовятся к дальнейшей ожесточенной борьбе. У бывшего министра экономики по итогам голосования перевес чуть больше, чем в 2%, но лидер «Национального фронта» сдаваться, похоже, не собирается. Читать далее
1tv 14:17:00 CEST
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Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур: чего ждать французам
vesti 8:45:00 CEST
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02:17 Макрон призвал своих сторонников сплотиться против Ле Пен corner
fedpress 1:45:00 CEST
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Выборы во Франции: Макрон выиграл в крупных городах, Ле Пен — в районах с высокой безработицой
naviny 14:51:00 CEST
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Ле Пен получила в Париже менее 5% голосов
vz 5:45:00 CEST
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Ле Пен и Макрон вышли во второй тур выборов президента Франции
izvestia-ru 6:46:00 CEST
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14:32 Ле Пен: Макрон – слабак, который не сможет бороться с терроризмом corner
fedpress 13:47:00 CEST
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Ле Пен: Макрон, мягко говоря, слабак
fontanka 12:47:00 CEST
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МВД Франции: Во второй тур выборов прошли Ле Пен и Макрон
rosbalt 5:50:00 CEST
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Эмманюэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции
kommersant 4:54:00 CEST
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Второй тур выборов во Франции: опросы указали на лидера президентской гонки
obozrevatel 23:39:00 CEST
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На выборах во Франции подсчитано более 90% голосов
belaruspartisan 1:06:00 CEST
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24.04.2017 08:00 : По итогам 1-го тура выборов во Франции Макрон набрал 23,75% голосов, Ле Пен — 21 53%
echomsk 7:56:00 CEST
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Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов
telegraf-by 5:53:00 CEST
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Макрон выиграл первый тур президетских выборов во Франции, Ле Пен также вышла во второй тур
expert 8:39:00 CEST
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24.04.2017 08:45 : Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции
echomsk 7:56:00 CEST
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Мадам непрезидент
expert 0:22:00 CEST
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8 фото 24 апреля Выборы во Франции
interfax-ru 11:13:00 CEST
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Ле Пен начинает новую предвыборную кампанию
day 9:00:00 CEST
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Марин Ле Пен выиграла выборы президента в 47 департаментах
trud 10:27:00 CEST
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Меланшон не призвал своих сторонников голосовать против Ле Пен
geopolitica 4:58:00 CEST
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Косачев: победа Макрона в первом туре была предсказуема
izvestia-ru 8:52:00 CEST
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Французские мусульмане призывают голосовать во втором туре против Марин Ле Пен
life 17:38:00 CEST
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Олланд о Ле Пен во втором туре: Угроза для Франции
telegraf-by 18:51:00 CEST
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24.04.2017 22:31 : Марин Ле Пен уверена, что сможет победить во втором туре президентских выборов во Франции
echomsk 21:40:00 CEST
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Ле Пен пообещала "освободить народ от элиты" в случае избрания
interfax-ru 5:04:00 CEST
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