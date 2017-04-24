Власти США ввели новые санкции против сирийского режима. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в министерстве финансов США. "Целью этих масштабных санкций стало научное сообщество, которое помогло Башару Асаду осуществить ужасающую химическую атаку на гражданское население - мужчин, женщин и детей", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин. deutschewelle-ru 21:20:00 CEST