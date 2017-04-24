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24 Апрель 2017 г.

США ввели санкции против сирийских ученых 24.04.2017

Власти США ввели новые санкции против сирийского режима. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в министерстве финансов США. "Целью этих масштабных санкций стало научное сообщество, которое помогло Башару Асаду осуществить ужасающую химическую атаку на гражданское население - мужчин, женщин и детей", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

deutschewelle-ru 21:20:00 CEST

США ввели санкции против сотен ученых из Сирии за «создание химоружия»

vz 19:46:00 CEST

24.04.2017 02:03 : Российские хакеры взломали почту министерства обороны Дании, утверждают в Копенгагене

echomsk 1:42:00 CEST

США ввели санкции против 270 ученых Сирии

vesti 21:02:00 CEST

США в связи с химической атакой ввели санкции в отношении сирийских ученых

vedomosti 21:10:00 CEST

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