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24 Апрель 2017 г.
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США ввели санкции против сирийских ученых 24.04.2017
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Власти США ввели новые санкции против сирийского режима. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в министерстве финансов США. "Целью этих масштабных санкций стало научное сообщество, которое помогло Башару Асаду осуществить ужасающую химическую атаку на гражданское население - мужчин, женщин и детей", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
deutschewelle-ru 21:20:00 CEST
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