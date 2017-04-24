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24 Апрель 2017 г.
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НБУ признал неплатежеспособным Диамантбанк
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(Киев). Диамантбанк Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передают Українські Новини. Банк признан неплатежеспособным 24 апреля. Временная администрация в банк введена на 1 месяц. Акционерами банка является Давид Жвания (23,8% акций) и бывший депутат Рады от "Народного фронта" Николай Мартыненко (2,5% акций).
bin 17:32:00 CEST
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