(Киев). Диамантбанк Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передают Українські Новини. Банк признан неплатежеспособным 24 апреля. Временная администрация в банк введена на 1 месяц. Акционерами банка является Давид Жвания (23,8% акций) и бывший депутат Рады от "Народного фронта" Николай Мартыненко (2,5% акций). bin 17:32:00 CEST