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24 Апрель 2017 г.

В чем власти Дании обвинили российских хакеров?

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил газете Berlingske, что российские хакеры в 2015-2016 годах предприняли несколько успешных попыток получить доступ к электронной переписке сотрудников ведомства. По его словам, российские хакеры взломали электронные почтовые ящики сотрудников министерства и два года получали из них информацию.

aif 9:34:00 CEST

Дания обвинила РФ в хакерских атаках

telegraf-by 5:53:00 CEST

Минобороны Дании заявило об атаках группировки «российских хакеров»

tatar-inform 6:20:00 CEST

Минобороны Дании заявило о «критической ситуации» из-за кибернападений российских хакеров

vedomosti 7:15:00 CEST

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