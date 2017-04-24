Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил газете Berlingske, что российские хакеры в 2015-2016 годах предприняли несколько успешных попыток получить доступ к электронной переписке сотрудников ведомства. По его словам, российские хакеры взломали электронные почтовые ящики сотрудников министерства и два года получали из них информацию. aif 9:34:00 CEST