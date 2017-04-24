|Russian
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24 Апрель 2017 г.
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В чем власти Дании обвинили российских хакеров?
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Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил газете Berlingske, что российские хакеры в 2015-2016 годах предприняли несколько успешных попыток получить доступ к электронной переписке сотрудников ведомства. По его словам, российские хакеры взломали электронные почтовые ящики сотрудников министерства и два года получали из них информацию.
aif 9:34:00 CEST
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