Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Олег Двигалев, комментируя инцидент с литовским самолетом, заявил, что военные будут вынуждены применить силу в случае повторения нарушения воздушной границы республики, передает 19 апреля было зафиксировано нарушение государственной границы со стороны Литовской Республики. vesti 15:09:00 CEST