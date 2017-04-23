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23 Апрель 2017 г.

Если Литва снова нарушит воздушное пространство Белоруссии, та применит силу

Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Олег Двигалев, комментируя инцидент с литовским самолетом, заявил, что военные будут вынуждены применить силу в случае повторения нарушения воздушной границы республики, передает 19 апреля было зафиксировано нарушение государственной границы со стороны Литовской Республики.

vesti 15:09:00 CEST

Белорусские военные пригрозили Литве силой

lenta 16:06:00 CEST

Минобороны Белоруссии не исключило применения силы при нарушении воздушной границы Литвой

kommersant 17:52:00 CEST

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