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23 Апрель 2017 г.
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Если Литва снова нарушит воздушное пространство Белоруссии, та применит силу
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Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Олег Двигалев, комментируя инцидент с литовским самолетом, заявил, что военные будут вынуждены применить силу в случае повторения нарушения воздушной границы республики, передает 19 апреля было зафиксировано нарушение государственной границы со стороны Литовской Республики.
vesti 15:09:00 CEST
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