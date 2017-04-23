|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
23 Апрель 2017 г.
|
|
Умер первый вице-премьер РФ Алексей Большаков
|
В Петербурге на 78 году жизни умер бывший вице-премьер России Алексей Большаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова. Он неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно.
polit 9:25:00 CEST
|
|
|