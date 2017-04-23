В Петербурге на 78 году жизни умер бывший вице-премьер России Алексей Большаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова. Он неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно. polit 9:25:00 CEST