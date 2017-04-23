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23 Апрель 2017 г.

Умер первый вице-премьер РФ Алексей Большаков

В Петербурге на 78 году жизни умер бывший вице-премьер России Алексей Большаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова. Он неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно.

polit 9:25:00 CEST

Умер первый вице-премьер в правительстве Черномырдина Алексей Большаков

lenta 2:30:00 CEST

Скончался бывший зампред правительства России Алексей Большаков

vesti 1:29:00 CEST

Умер бывший вице-премьер России Алексей Большаков

kommersant 0:22:00 CEST

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