Следственный комитет России возбудил сразу три уголовных дела из-за инцидентов со скорой помощью, произошедших в минувшую субботу, РИА Новости. сообщает Агентство сообщает, что один из инцидентов произошел в Москве на улице Солнечная. Водитель заблокировал проезд детской скорой помощи. ТАСС сообщает , что нарушителя уже задержали. novayagazeta 15:16:00 CEST