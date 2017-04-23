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23 Апрель 2017 г.

СК возбудил три дела из-за инцидентов со скорой помощью

Следственный комитет России возбудил сразу три уголовных дела из-за инцидентов со скорой помощью, произошедших в минувшую субботу, РИА Новости. сообщает Агентство сообщает, что один из инцидентов произошел в Москве на улице Солнечная. Водитель заблокировал проезд детской скорой помощи. ТАСС сообщает , что нарушителя уже задержали.

novayagazeta 15:16:00 CEST

СК возбудил третье уголовное дело из-за инцидента со "скорой"

kp 15:03:00 CEST

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