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23 Апрель 2017 г.
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СК возбудил три дела из-за инцидентов со скорой помощью
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Следственный комитет России возбудил сразу три уголовных дела из-за инцидентов со скорой помощью, произошедших в минувшую субботу, РИА Новости. сообщает Агентство сообщает, что один из инцидентов произошел в Москве на улице Солнечная. Водитель заблокировал проезд детской скорой помощи. ТАСС сообщает , что нарушителя уже задержали.
novayagazeta 15:16:00 CEST
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