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23 Апрель 2017 г.
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У Павлюченко не укладываются в голове действия арбитра на матче с "Зенитом"
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Нападающий екатеринбургского "Урала" Роман Павлюченко весьма эмоционально прокомментировал действия главного арбитра встречи 24-го тура Премьер-лиги с питерским "Зенитом" (0:2) Алексея Еськова, который удалил с поля троих игроков его команды. Матч против уральцев был первой официальной игрой на новой "Зенит-Арене".
newsru 12:06:00 CEST
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