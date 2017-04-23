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23 Апрель 2017 г.

У Павлюченко не укладываются в голове действия арбитра на матче с "Зенитом"

Нападающий екатеринбургского "Урала" Роман Павлюченко весьма эмоционально прокомментировал действия главного арбитра встречи 24-го тура Премьер-лиги с питерским "Зенитом" (0:2) Алексея Еськова, который удалил с поля троих игроков его команды. Матч против уральцев был первой официальной игрой на новой "Зенит-Арене".

newsru 12:06:00 CEST

Павлюченко: Судья матча "Зенит" - "Урал" внаглую делал невозможные вещи

rg 13:24:00 CEST

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